Diteci, chi secondo voi è stato in grado di realizzare il miglior cosplay di Elizabeth ?

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da pixieonyxx? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?

pixieonyxx ci propone una versione di Elizabeth con il costume nero . Si tratta di un cosplay semplice, ma comunque ben realizzato. La grande differenza è forse nel fatto che la cosplayer non fa apparire quella timidezza che spesso contraddistingue il personaggio di Seven Deadly Sins. Nel complesso, però, si tratta di un ottimo lavoro.

Seven Deadly Sins continua a essere uno degli anime e manga preferiti di molti appassionati e anche il mondo del cosplay lo sa bene. Regolarmente spuntano cosplay di personaggio tratti dalle avventure di Meliodas e dei Peccati Capitali, come ad esempio il cosplay di Elizabeth realizzato da pixieonyxx .

pixieonyxx ci propone il proprio cosplay di Elizabeth da Seven Deadly Sins: il personaggio è stato ricreato con il suo costume nero.

Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di pixieonyxx non è timido come il personaggio originale