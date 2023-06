Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di thechrissymourns indossa il costume in video

Seven Deadly Sins è una grande avventura fantasy che parla di eroi, tradimenti e principesse. Il mondo del cosplay non può non adorare un immaginario di questo tipo e infatti, spesso, ricrea i personaggi del manga/anime. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Elizabeth realizzato da thechrissymourns, che indossa il costume in video.

thechrissymourns ci propone un cosplay molto classico di Elizabeth, che ricordiamo è una principessa che viaggia insieme a Meliodas. In questo cosplay, Elizabeth è stata ricreata in modo perfetto, precisamente nella sua versione con costume nero. thechrissymourns non si è ovviamente dimenticata la parrucca e l'orecchino per completare il lavoro.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da thechrissymourns? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?