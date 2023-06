GOG: Ancient Enemy è gratis per i saldi estivi, riscattatelo finché siete in tempo

I saldi di GOG continuano assieme a nuovi regali da parte dello store di CD Projekt RED, con il gioco gratis di oggi rappresentato da Ancient Enemy, che potrete riscattare e aggiungere alla vostra libreria per sempre per un periodo limitato di tempo.

Potrete riscattare Ancient Enemy gratuitamente su GOG a questo indirizzo. Avete tempo fino alle 15:00 di giovedì 29 giugno. Una volta fatto sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Ancient Enemy è un gioco di carte strategico GDR realizzato da Grey Alien Games in collaborazione con gli autori Jen Pattison e Jim Rossignol ambientato in un mondo in rovina, dove le forze del male hanno già vinto.

Ispirato a Darkest Dungeon e Slay The Spire, propone combattimenti a turni sfruttando le meccaniche dei card game, con le nostre azioni e quelle degli avversari rappresentate da delle carte da gioco, con l'obiettivo quindi di collezionare carte sempre più forti per creare un deck valido per affrontare le forze del male.

"Ancient Enemy è un gioco di carte strategico GDR nel quale prenderai interessanti decisioni tattiche mentre combatti nemici distorti e risolvi complicati enigmi. Affronta un'orda di nemici mortali, ognuno dei quali emerge da un mondo dove il male ha già trionfato. Non dovrai soltanto resistere, ma anche ricostruire i tuoi poteri per sgominare il male e combattere un ultimo duello contro la tua nemesi mostruosa!"

"Viaggia attraverso un paesaggio devastato con dozzine di livelli ricchi di atmosfera, attingi al potere dalla Terra e lotta per l'anima stessa del mondo. Metti alla prova le tue abilità contro una serie di nemici in combattimenti a turni unici in stile solitario!"