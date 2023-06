Mortal Kombat 1 include le Quitality per chi abbandona un match: eccone una in video

I picchiaduro sono giochi molti amati e il 2023 sembra essere un anno d'oro per i fan del genere. Tra quelli in arrivo vi è Mortal Kombat 1, che è recentemente stato disponibile in versione di prova (Stress Test). Come saprete, si tratta di un gioco violento, caratterizzato dalle "Fatality" che fanno a pezzi gli avversari. Chi non vi ha mai giocato, però, potrebbe non conoscere le "Quitality", altrettanto brutali. Mortal Kombat 1 le include e possiamo vederne un esempio nel video qui sotto.

Cos'è una "Quitality"? Come forse avrete intuito dal nome, si tratta di una morte specifica per chi decide di abbandonare la partita online prima della fine (abbandonare in inglese è to quit, che si fonde con fatality" e diventa quitality).

In questo caso, vediamo che il giocatore avversario abbandona il match dopo il primo round, chiaramente perché si è reso conto di non essere abbastanza bravo rispetto al lottatore che ha di fronte. Mortal Kombat 1 esegue quindi un'animazione specifica nella quale il lottatore che ha abbandonato si spezza il collo da solo, suicidandosi.

Non ci si può aspettare niente di meno da un gioco come Mortal Kombat 1, dopotutto. Diteci, avete assistito anche voi a una Quitality durante lo Stress Test?

Vi lasciamo infine al nostro provato del Stress Test di Mortal Kombat 1.