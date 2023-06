Ubisoft Connect PC: versione Beta del nuovo launcher annunciata, tante novità svelate

Charles Huteau, direttore creativo di Ubisoft, ha annunciato la nuova Beta di Ubisoft Connect per PC, che apporta alcune importanti modifiche alla libreria, alle funzioni sociali, alle opzioni di riproduzione video e altro ancora. La beta è già disponibile e sarà distribuita in modo graduale a sempre più utenti nel corso dell'estate. Potete vedere il video di presentazione qui sotto.

"Ci siamo presi il tempo necessario per analizzare tutti i feedback ricevuti negli ultimi anni sull'applicazione desktop", ha dichiarato Huteau. "La nuova app è incentrata sull'accessibilità, sulla facilità d'accesso e sulla chiarezza con cui l'utente può trovare ciò che sta cercando. Sappiamo dal feedback degli utenti che il rinnovamento della biblioteca è il pezzo più importante del puzzle".

Ubisoft spiega che "Questa libreria più snella e navigabile vedrà le pagine dei giochi riempirsi di maggiori informazioni, sia sul gioco (sarà ora possibile vedere quali giochi necessitano di aggiornamenti, ad esempio) sia sui progressi del giocatore nel gioco. Saranno introdotte anche nuove funzionalità sociali, tra cui i nuovi profili dei giocatori, ora disponibili all'interno dell'applicazione, che costituiranno uno spazio per un'identità personalizzabile, un mezzo per i giocatori di interagire tra loro e un modo per vedere a cosa stanno giocando gli altri.

"Infine Ubisoft Connect PC sta ricevendo un'intera revisione tecnologica per tenere il passo con gli aggiornamenti sempre più complessi dei giochi e dei servizi Ubisoft. Sotto il cofano, ci sarà un solo stack tecnologico utilizzato per costruire i componenti dell'interfaccia utente, il che si traduce in un'esperienza più rapida e fluida per i giocatori che si immergono nei loro giochi."

"È un grande investimento per il futuro", aggiunge Huteau. "Con questo tipo di ecosistema, siamo a prova di futuro, indipendentemente dal tipo di nuove piattaforme che appariranno. Ovunque giocherete ai giochi Ubisoft, avrete pieno accesso a tutti i vostri servizi, ai vostri amici e alla vostra libreria".

Huteau sottolinea che il feedback dei giocatori durante la fase di Beta sarà fondamentale. "L'obiettivo è anche quello di ottenere il maggior numero possibile di feedback dai nostri giocatori, quindi avremo un sistema di feedback integrato direttamente nell'app. Siamo ansiosi di sentire cosa ne pensano i nostri giocatori".