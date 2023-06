Final Fantasy 16, la posizione di tutte le cacce e come sbloccarle

Il problema è che la caccia è sempre piuttosto vaga: consultando la bacheca le informazioni sono spesso poco chiare, e risulta difficile trovare il luogo esatto nel quale imbattersi nei mostri. In questa pagina abbiamo raccolto la posizione esatta di tutte le cacce di Final Fantasy 16 in ordine cronologico, spiegando anche i dettagli per sbloccare i bersagli e tutto quello che c'è da sapere su questa attività secondaria, senza dubbio la più lunga e impegnativa dell'intero gioco.

Final Fantasy 16 introduce una delle attività più antiche e amate della serie, ovvero la caccia. Incontrata varie volte nel corso della serie, dal nono episodio fino alla variante molto più complessa e stratificata introdotta nel dodicesimo, questa funzionalità offre al giocatore una bacheca che ospita una lunga serie di bersagli: si tratta perlopiù di varianti uniche di mostri già noti che offrono ricompense altrettanto uniche tanto in termini di soldi ed esperienza quanto soprattutto nell'ottica dei materiali, svelando proprio quelli necessari per costruire le armi più potenti.

Si va a caccia

La bacheca di caccia si aggiorna di continuo

Prima di vedere nel dettaglio come funziona la caccia, ci sono un paio di cose importanti da sapere: la prima è che quest'attività non sarà disponibile finché non avrete ottenuto accesso al Moguri presente nel rifugio, cosa che accadrà solamente dopo aver completato la missione principale "La maledizione dei cristalli", che si svolge circa 10 ore dopo l'inizio dell'avventura. Inoltre, nella bacheca non vedrete mai tutte le cacce, ma solamente quelle a cui avete accesso: ciò significa che per vedere comparire nuovi bersagli dovrete prima di tutto sbloccare nuove regioni avanzando nella trama, oppure addirittura completare alcune missioni secondarie che sbloccano sentieri prima inaccessibili nel mondo di gioco.

Passiamo, adesso, alla posizione dei bersagli, sfaccettatura che richiede a sua volta un paio di precisazioni. Innanzitutto, dovete sempre leggere il testo della caccia, perché fornisce sempre dettagli fondamentali per comprendere il luogo in cui recarvi. Nelle cacce più comuni - praticamente tutte quelle che non sono di grado S - vi basterà leggere la posizione segnalata in basso, sotto la descrizione del bersaglio, per capire subito dove recarvi. Spesso, infatti, questa posizione corrisponde a piccole frazioni delle mappe che sono state create apposta per diventare arene dedicate alla caccia. Nota bene: le cacce di Grado S forniscono i materiali per la costruzione delle armi finali.

Tenete sempre d'occhio Nektar, il Moguri del rifugio

Alyman - Grado C: La prima caccia è obbligatoria. Troverete questo Alyman proprio durante la missione principale "Tempesta incombente", che vi porterà a esplorare il monastero a sud di Rosaria. Mentre attraverserete le paludi per spargere le ceneri, incontrerete questo nemico obbligatoriamente lungo il cammino.

Aruna - Grado C: Per trovare questa Arpia non dovete fare altro che partire da Piana Nord, a Sanbreque, e seguire il sentiero principale che conduce verso la porta di Caer Norvent. Guardatevi attorno e noterete molto facilmente questo Egi dell'Eikon Garuda.

Belphagor - Grado B: Questa viverna è l'esempio perfetto per spiegare come si fa a individuare i bersagli della caccia. Nel testo si dice infatti che si trova a Elsa Infranta, e aprendo questa porzione della mappa di Rosaria noterete subito l'arena che si trova verso sud, luogo che sicuramente avete già visitato durante le visite obbligatorie a Pozza Orientale. Belphagor si trova proprio lì, ma quando cercate un bersaglio specifico fate sempre riferimento a queste piccole arene naturali.

Dosmea - Grado B: Parte di una missione secondaria, il grifone Dosmea si dice che abbia nidificato vicino alla porta del fiume di Caer Norvent. Non dovete fare altro che, partendo da Alaperduta, raggiungere la porta del fiume di Caer Norvent, a sud. A quel punto, avvicinatevi alle mura della fortezza, guardate verso le merlature in alto, e noterete il grifone appollaiato in cima. Avvicinandovi a lui darete inizio al combattimento.

La posizione esatta di Sekhret

Sekhret - Grado B: Questo speciale minotauro si trova a ovest del Sentiero di Rihannon, a Rosaria. Nell'immagine qui sopra potete vedere la posizione esatta della bestia.

La posizione esatta di Severian

Severian - Grado B: Questo robot combattente dei caduti si trova a Nord di Sorrowise, nel villaggio abbandonato in mezzo alle paludi di Rosaria. Dato che le indicazioni sono poco chiare, abbiamo segnalato la posizione precisa nell'immagine qui sopra.

La posizione del Principe Tortino

Principe Tortino - Grado A: Dal momento che si trova nelle scogliere di Rosaria, questo ricercato non sarà disponibile finché non sarete partiti alla volta delle isole in compagnia di Jill. Una volta sbloccata la regione, potrete trovare il Tortino nella posizione segnalata dall'immagine poco sopra; il nemico non è visibile sulla mappa, quindi dovrete avvicinarvi per farlo comparire.

La posizione del Fastitocalon

Fastitocalon - Grado B: Il deserto del Velkroy è molto grande, pertanto la ricerca di questa tartarugona è piuttosto impegnativa. Nell'immagine qui sopra abbiamo segnalato la posizione esatta, praticamente nell'angolo in alto a destra delle dune settentrionali.

Aculei dell'Anima - Grado C: Questa è una di quelle cacce la cui posizione è segnalata direttamente nell'annuncio. Una volta sbloccata la porzione sud delle dune del Velkroy, noterete una piccola casupola sulla mappa indicata come "Tugurio Vuoto". Appena fuori dall'ingresso, vi attenderà questo sciame di api assassine piuttosto semplici da abbattere.

Grimalkin - Grado C: Esattamente come il ricercato precedente, anche questo si sbloccherà non appena avrete accesso alla parte sud del Velkroy, e anche questo si trova in una posizione ben segnalata sulla mappa. L'area che state cercando si chiama "Gattile", ed è un'arena circolare in fondo a un sentiero molto ben visibile sulla mappa. Una volta sul posto, sconfiggete il branco e potrete abbattere anche il Grimalkin.

Nove di pugnali - Grado A: Anche questo bandito è molto facile da localizzare. Partendo dal villaggio di Dalimil, procedete dritto verso sud attraversando il mercato, poi uscendo dai cancelli della città e attraversando le saline. Arriverete nella zona delle Fauci: una volta qui, vi basta proseguire verso sud e incontrerete Nove di pugnali proprio lungo la strada principale di questa regione.

La posizione esatta del grado S Atlas

Atlas - Grado S: Eccoci al primo grado S che vi si presenterà di fronte. Questo speciale e molto potente robot dei caduti si trova a Rosaria, pertanto è accessibile fin dall'inizio delle cacce, ma rappresenta un avversario molto impegnativo. Come tutti i ricercati di grado S, la sua posizione non è chiara, e sarete voi a doverlo cercare; si trova nell'arena in fondo a Cressida, poco a sud di Pozze Orientali a Rosaria. Assicuratevi di sfidarlo solo quando vi sentite pronti, la posizione esatta è segnalata nell'immagine qui sopra.

Re Piros - Grado B: Anche in questo caso siamo di fronte a un nemico la cui posizione è chiaramente segnalata nella taglia. Si trova infatti nella "Giara": la Giara è un'arena circolare che si trova poco a sud di Nido del Drago, ovvero la regione in cui avete affrontato Garuda. Vi basta scendere verso sud, seguendo il sentiero nei boschi, e sulla mappa troverete molto ben segnalata la posizione della Giara.

Dieci di fiori - Grado B: Esattamente come il ricercato precedente, anche il Dieci di fiori risiede in un luogo ben specifico. Si tratta del villaggio abbandonato di Vamare, molto ben segnalato come punto d'interesse nella zona sud del deserto del Velkroy, a Dhalmekia. Aprite la mappa, recatevi sul posto, e lo troverete ad attendervi.

Fratelli Mageth - Grado A: A volte il testo della taglia include un indizio fondamentale, proprio come in questo caso. I Fratelli Mageth si trovano infatti nell'unica spiaggia presente a Rosaria, ovvero a pochissima distanza da Porto Isolde, il luogo che raggiungerete accompagnando Jill verso le isole. Semplicemente, dovete raggiungere la spiaggia e li troverete ad attendervi.

La posizione esatta di Svarog

Svarog - Grado S: Non fatevi assolutamente ingannare dal momento in cui sbloccate Svarog. Questo nemico di livello altissimo - si trova infatti al 50 - è uno dei mostri più forti dell'intero gioco, e se lo affrontate troppo presto è in grado di polverizzarvi con un colpo solo. Non bisogna prenderlo assolutamente sottogamba, perché sfrutta anche molte meccaniche avanzate. Per trovarlo vi basta partire dalla porta di Caer Norvent a Sanbreque e scendere verso sud - nella zona Bruma Mattutina - in fondo alla quale troverete il nido di Svarog. Vi abbiamo avvertiti: tornate quando vi sentite pronti.

Il branco - Grado C: Questo branco di worgen vi attende poco a sud del villaggio di Tabor, nella piccola gola a forma di arena che si può notare molto facilmente nei paraggi. Ovviamente non sarà disponibile finché non avrete accesso a questa sezione di Dhalmekia.

Cometa Infernale - Grado A: Questo chocobo in grado di utilizzare la magia si trova a Falcione, nella parte sud del deserto del Velkroy. Cercate sulla mappa la zona Falcione, dopodiché seguite il sentiero che conduce verso i Campi di Corava: subito prima di saltare di sotto troverete il nemico ad aspettarvi.

Questo chocobo in grado di utilizzare la magia si trova a Falcione, nella parte sud del deserto del Velkroy. Cercate sulla mappa la zona Falcione, dopodiché seguite il sentiero che conduce verso i Campi di Corava: subito prima di saltare di sotto troverete il nemico ad aspettarvi. Trombettiere Sacro - Grado B: Impossibile sbagliarsi mentre si cerca questo nemico. Si trova ad Alaperduta, a Sanbreque: aprendo la mappa, noterete un'arena isolata poco a sud del villaggio. Per raggiungerla, dovete passare dai cunicoli sotterranei di Alaperduta, un sentiero che già avete percorso durante la missione principale quando per la prima volta vi siete imbattuti in Benedikta e avete dovuto affrontare un Egi di Garuda. Lasciamo qui sotto un'immagine del luogo da raggiungere per accedere al sentiero.

L'accesso al sentiero di Alaperduta

Carota - Grado B: Carota si trova ad Acque Sussurranti, ovvero la grossa arena circolare che si trova proprio all'ingresso delle paludi di Rosaria, la prima mappa aperta della regione che avete potuto esplorare. Non si può sbagliare: una volta entrati ad Acque Sussurranti, Carota farà la sua comparsa.

La posizione esatta di Pandemonium

Pandemonium - Grado S: Pandemonium è un potentissimo re degli orchi che ha preso la fortezza nell'entroterra di Waloed. Abbiamo segnalato la posizione esatta nell'immagine qui sopra: dovete raggiungere il centro della fortificazione in cima alla collina del primo insediamento di Waloed, e avvicinandovi all'ingresso questo mostro farà la sua comparsa.

La posizione esatta della Gorgimera

Gorgimera - Grado S: Questa chimera ricorrente nel brand di Final Fantasy assalta le carovane nel deserto del Velkroy. Abbiamo segnalato la posizione esatta nell'immagine qui sopra, ma non avrete problemi a individuarla dato che risulta visibile non appena vi avvicinate al suo territorio.

La posizione esatta di Gobermouch

Gobermouch - Grado A: Questo goblin è un bell'infame, dal momento che non si nasconde in una mappa aperta, bensì nel cuore del villaggio di Eistla, a Waloed. Abbiamo segnato la posizione nell'immagine qui sopra: dovete salire le scale per accedere ai piani superiori dell'insediamento, luogo in cui finalmente v'imbatterete in questo dannato re dei goblin.

La posizione vaga di Bygul

Bygul - Grado A: : La Conca di Kritten è una enorme distesa di Waloed, e questo Iaguaro ha la pessima abitudine di muoversi. Il territorio in cui dovete cercarlo è segnato nell'immagine qui sopra: si trova molto vicino alle Mura di Corvolesto, quindi vi consigliamo di teletrasportarvi in questo luogo e procedere in direzione nord-est.

Agni - Grado A: Questa variante del Fafnir si trova a Mezzagola, a Waloed. Non è difficile imbattersi in lui: partendo dal villaggio di Eistla, procedete verso sud nel cuore dei canyon di Mezzagola, e sarà praticamente obbligatorio incappare nella grossa arena circolare nella quale avrà luogo lo scontro.

Thanatos - Grado A: Thanatos si trova nella Via del Titano di Dhalmekia, e anche in questo caso si tratta di un canyon lineare nel quale è praticamente impossibile perdersi. Questa è l'ultima area di Dhalmekia che sbloccherete, e una volta che avrete ottenuto l'accesso, partite da Via Dorata e procedete verso ovest per incontrare il nemico.

Terminus - Grado A: Questa aggressiva sfera dei caduti si trova nella Giara di Sanbreque, esattamente lo stesso identico luogo nel quale avete affrontato il Re Piros. Recatevi nella piccola arena circolare a sud di Nido del Drago e non potrete sbagliarvi: la sfera fluttuante sarà lì ad attendervi.

La posizione del Re Behemot

Re Behemot - Grado S: Questa battaglia diverrà accessibile solamente poco prima della fine del gioco, dopo aver completato tutti i dungeon principali. A quel punto, il Re Behemot vi attenderà vicino a Vidargraes, l'ultima torre di teletrasporto che si trova nel regno di Waloed. Dato che è piuttosto difficile non riuscire a notarlo, abbiamo segnalato la posizione nell'immagine qui sopra. Occhio, perché questo nemico mena come un fabbro: presentatevi senza pozioni e rischierete la pelle.

Bestia Kuza - Grado A: Questo nemico è parte di una missione secondaria che otterrete nel rifugio, legata alla Prigione di Balmung, zona inaccessibile che si trova nel Regno di Waloed. Una volta ottenuto accesso alla prigione, non dovrete fare altro che completare la missione e annientare la bestia una volta per tutte.

Gizamaluk - Grado A: Questo Egi arpia si trova nel villaggio di Garnick, all'estremo nord di Waloed. La posizione è molto ben segnalata sulla mappa, il villaggio abbandonato ospita solo questo nemico, quindi non ci sono opportunità di sbagliare.

La posizione del Principe della Morte