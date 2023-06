Final Fantasy 16, come vincere le prove Cronolito

Anche se l'offerta di fine gioco di Final Fantasy 16 è molto risicata se paragonata a quella dei classici episodi della saga, non mancano delle attività che puntano a sfruttare anche il nuovo sistema di combattimento d'azione per mettere alla prova i giocatori. Oltre alla caccia, riguardo la quale abbiamo realizzato un'apposita guida, la principale attività è rappresentata dalla pietra Arete, che ospita una serie di modalità opzionali, e soprattutto dai Cronoliti. In questa pagina abbiamo raccolto tutto ciò che serve sapere per completare le prove dei cronoliti e ottenere il grado S, cosa necessaria anche solo per ottenere il trofeo di Platino, dal momento che sono sfide necessarie per completare il muro dei ricordi. Vediamo nel dettaglio come funzionano le prove dei Cronoliti e quali sono le strategie migliori per portarle a termine. Nel caso in cui abbiate bisogno di suggerimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida completa di Final Fantasy 16

Le sfide maestria degli Eikon Le sfide si possono affrontare nuovamente in versione maestro alla pietra Arete A ogni Cronolito corrisponde una Sfida di Maestria di un Eikon. Si tratta di una modalità orda, a ondate predefinite, sottesa a un limite di tempo. Ciò significa che avrete a disposizione un singolo Eikon, con delle abilità selezionate dal gioco, e dovrete completare tre ondate più un boss finale senza esaurire i secondi a disposizione. Si tratta di trovare il giusto equilibrio fra la pulizia di esecuzione e il completamento delle sfide, dal momento che non bisogna né finire il tempo a disposizione né soprattutto morire, dal momento che non avrete a disposizione alcun genere di cura. La buona notizia è che, eseguendo determinate tecniche con gli Eikon, potrete guadagnare secondi preziosi, in modo da accrescere a dismisura il tempo che avete a disposizione. Prima di ogni round, infatti, dovrete verificare con attenzione cosa dovete fare per guadagnare secondi preziosi, perché ignorare le sfide significa perdere senza possibilità di appello. Lo scopo di questa guida è proprio quello di svelare i metodi migliori per aumentare i timer e arrivare ben preparati fino alla fine delle varie ondate. Si tratta, in ogni caso, di un eccellente metodo per provare le varianti potenziate di ciascun Eikon, in modo da testare build che non si sono mai provate e scoprire alcune fra le abilità più forti del gioco, spesso ignorate perché ci si trova a proprio agio con gli strumenti che si utilizzano da tanto tempo. Se cercate la posizione dei Cronoliti, potete consultare la nostra guida dedicata.