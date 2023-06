Final Fantasy 16, come completare il muro dei ricordi

Una volta che avrete accesso al Rifugio definitivo in Final Fantasy 16, dopo circa dieci ore di gioco, nella stanza di Clive avrete accesso a una funzionalità chiamata "Muro dei Ricordi". In questa parete, saranno raccolti tutti gli oggetti importanti che incontrerete nel corso dell'avventura, come possono essere doni particolari ricevuti dai compagni di viaggio oppure ricompense per aver compiuto grandi imprese degne di nota.

In totale sono presenti ventidue oggetti unici che possono arricchire il muro dei ricordi. In questa pagina abbiamo delineato come ottenere tutti gli oggetti del muro dei ricordi per sbloccare il trofeo Accumulatore. Dal momento che molti di questi oggetti sono legati al superamento di snodi essenziali della componente narrativa o alla conclusione di lunghe catene di missioni secondarie, vi consigliamo di utilizzare questa pagina solamente quando vi trovate a ridosso della fine dell'avventura, perché potrebbe contenere qualche leggero spoiler relativo all'andamento della trama.

E nel caso in cui abbiate bisogno di suggerimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida completa di Final Fantasy 16