Alan Wake 2 è solo digitale anche per avere più tempo per finire lo sviluppo, non solo per il prezzo

Il creative director di Alan Wake 2, Sam Lake, e game director, Kyle Rowley, hanno fornito qualche dettaglio in più sulle ragioni che hanno spinto la compagnia a pubblicare il gioco solo in digitale. Secondo Remedy, la scelta garantisce più tempo per rifinire il gioco e raggiungere un livello accettabile, cosa su cui anche il publisher Epic Games era d'accordo.

"Sì, il gioco è solo digitale e l'idea viene sia da parte di Remedy che di Epic. Ci è sembrato che avesse senso e che il momento fosse quello giusto", ha spiegato Lake, prima che Rowley fornisse qualche dettaglio in più.

"Come creativi, ovviamente, il passaggio al solo digitale ci permette di avere più tempo per perfezionare il gioco", ha detto Rowley. "In realtà, si tratta di un numero significativo di settimane. Perché altrimenti, il gioco che va sul disco ovviamente deve essere giocabile senza patch. Non volevamo pubblicare qualcosa di cui non fossimo orgogliosi e che non volessimo far giocare ai giocatori. Quindi speriamo di potervi dare una versione migliore del gioco".

Si tratta di una ragione leggermente diversa rispetto a quella fornita nella FAQ originariamente pubblicata sul sito ufficiale, che sosteneva che il mantenimento del digitale avrebbe contribuito a mantenere basso il prezzo del gioco. "Le ragioni sono molteplici", si leggeva nella FAQ. "Innanzitutto, un gran numero di giocatori è passato al digitale. È possibile acquistare una PlayStation 5 di Sony senza unità disco e la Xbox Series S di Microsoft è una console solo digitale. Non è raro che i giochi moderni vengano pubblicati solo in digitale. Inoltre, il fatto di non pubblicare un disco aiuta a mantenere il prezzo del gioco a 59,99 dollari / 59,99 euro e la versione per PC a 49,99 dollari / 49,99 euro".

Va comunque detto che la FAQ includeva una frase che faceva intuire quanto poi detto in modo più ampio e chiaro da Remedy nell'intervista: "Infine, non volevamo pubblicare un prodotto su disco che richiedesse il download del gioco - non pensiamo che questo possa essere una grande esperienza".