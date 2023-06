AMD Ryzen 9 7950X3D: la recensione del migliore processore disponibile per le configurazioni gaming

I vantaggi maggiori si vedono in 1080p, dove la CPU ha ancora un ruolo determinante, ma in un mondo in cui il gaming competitivo richiede frame rate vertiginosi e gli upscaling si fanno sempre più evoluti, molti giocano a risoluzioni native basse con GPU di fascia molto alta. Da qui il bisogno di chip pensati per frenare il meno possibile la scheda video e, in questo caso, di garantire anche un bel po' di potenza bruta.

Con la disponibilità dei nuovi BIOS pensati per evitare il rischio che i nuovi processori AMD danneggino l'intero sistema, siamo finalmente pronti per la recensione dell'AMD Ryzen 9 7950X3D , la CPU di punta della serie 7000X3D che sfrutta la 3D V-Cache per garantire un miglioramento netto delle prestazioni in gioco.

Caratteristiche tecniche

L'AMD Ryzen 9 7950X3D è un processore dalle due anime, una che guarda alla potenza bruta e l'altra che promette il massimo nel gaming

Come l'AMD Ryzen 9 7950X basato su architettura Zen 4 a 5 nanometri e sempre parte della famiglia di processori Raphael, l'AMD Ryzen 9 7950X3D è un processore enthusiast, un carro armato da 16 core e 32 thread che cerca il bilanciamento tra una potenza bruta elevata e prestazioni in gioco al top assoluto. Promessa allettante, quindi, anche se non priva di qualche ombra a partire da un prezzo di 699€, più alto rispetto a quello del top di gamma della concorrenza. Ma la nuova cache tridimensionale, che comporta un raddoppio della cache L3, ha un costo e lo stesso vale per il lavoro fatto da AMD per implementarla in un modello più complesso da gestire di quelli da 8 core.

Mentre il singolo CCD da 8 core dell'AMD Ryzen 7 7800X3D coniuga le frequenze più elevate raggiungibili dalla CPU con la cache tridimensionale, rappresentando un'opzione consigliabile per il solo gaming grazie a prestazioni non troppo distanti da quelle del top di gamma combinate con un prezzo inferiore, i 16 core dell'AMD Ryzen 9 7950X sono divisi in due CCD, uno con 8 core che traggono vantaggio dalla 3D V-Cache godendo di latenze ridotte e un altro i cui gli 8 core sono incaricati di raggiungere frequenze più elevate.

L'AMD Ryzen 9 7950X3D con il suo cofanetto, identico a quello dell'AMD Ryzen 9 7950X

Parlando di frequenze, il clock dell'AMD Ryzen 7 è inferiore di 300 Hz rispetto a quello del modello base, con 4200 MHz di frequenza di partenza contro 4500 MHz, e questo si fa sentire nelle prestazioni in multi-thread, ma parliamo di un 10% in meno a fronte di un TDP di appena 120 W, che corrispondono a un limite di 162 W, contro i 170 W dell'AMD Ryzen 9 7950X, che corrispondono a un limite di 220 W. Inoltre la formula AMD consente all'AMD Ryzen 9 7950X3D di raggiungere la stessa frequenza di picco di 5700 MHz del 7950X, cosa importante per i videogiochi e quindi per una CPU che grazie alla cache promette prestazioni elevatissime proprio in quest'ambito.

Il leggero sacrificio in termini di potenza bruta, va detto, non è l'unico compromesso. Il limite operativo della CPU scende da 95 a 89 gradi mentre il consumo in idle sale di 10 W. Ed è un fattore, quest'ultimo, che va senza dubbio messo in conto lasciando il PC attivo per periodi prolungati. Inoltre questa formula aggiunge uno strato di complessità alla gestione del sistema tra le nuove opzioni BIOS per gestire la priorità dei due CCD e la necessità di assicurarsi che i driver per gestire l'uso dei CCD a seconda dei carichi di lavoro siano installati correttamente.

Con i processori Zen 4 e quindi anche con l'AMD Ryzen 9 7950X3D, AMD è passata allo stesso socket Land Grid Array (LGA) usato da Intel

Da notare, infine, come il moltiplicatore di questa CPU sia bloccato e l'alimentazione sia limitata per evitare i problemi di gioventù che abbiamo menzionato in apertura. Ma la combinazione tra clock esterno, voltaggi e supporto per il Precision Boost Overdrive permette di spingere le frequenze di punta fino a 5900 MHz utilizzando il software Ryzen Master. Inoltre ci sono schede madri, come la ASUS ROG Crosshair X670E Hero che abbiamo usato per i nostri test, che includono, nelle ultime versioni del BIOS aggiornate per supportare a pieno i processori X3D e ridurre i tempi di boot, un profilo di overclock attivabile con un solo click.

Scheda tecnica AMD Ryzen 9 7950X