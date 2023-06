League of Legends: Spirito Guerriero è il nuovo evento estivo

Con l'arrivo della patch 13.14 del 20 luglio 2023, è previsto l'inizio dell'evento estivo di League of Legends intitolato Spirito Guerriero, che terminerà il 28 agosto. Come accaduto l'anno scorso con Star Guardian, si tratta di un evento tematico che aggiunge nuovi contenuti, stavolta non solo a League of Legends ma passando anche per Wild Rift, Team Fight Tactics, Legends of Runeterra.

Il titolo suggerisce già quale sarà il tema dell'evento estivo: un tributo al genere picchiaduro e agli anime, con intensi duelli e combattimenti all'ultimo sangue... insomma, immaginate bizzarro incrocio tra League of Legends e Dragon Ball! A livello narrativo, l'arena del Torneo delle Anime sarà il teatro di epici scontri, seguiti dal vivo e in diretta TV, e commentati dal misterioso Occhio Divino. Il premio finale? Il potere di cambiare il mondo.

I cambiamenti più grossi però li vedranno i giocatori nel client di League of Legends perché Spirito Guerriero introdurrà una nuova modalità di gioco, che si affiancherà a quelle già presenti. Che torneo sarebbe senza un degno terreno di scontro? Arena sarà la nuova modalità giocabile di League, pensata per i giocatori amanti del duo. Quattro squadre composte da due giocatori si sfideranno in mappe inedite pensate per gli scontri due contro due, in match a eliminazione fino a che non rimarrà solo una coppia vincente... e per ulteriori dettagli vi suggeriamo di seguire le pagine di Multiplayer.it nei prossimi giorni.

Al client poi verrà aggiunto anche un'ulteriore esperienza, un vero e proprio picchiaduro in veste di minigioco dedicata al Torneo delle Anime, nel quale i giocatori vestiranno i panni di Samira e otterranno Reputazione giocando partite di LoL. "Ciò consentirà loro" fa sapere Riot Games, "di affrontare nuovi avversari e di sbloccare nuove abilità per il personaggio con cui avanzare ulteriormente nel torneo. L'obiettivo della competizione è di sconfiggere tutti i dieci contendenti e diventare il nuovo campione. I giocatori possono riscattare le ricompense dopo ogni vittoria e sbloccare i livelli di difficoltà Storia ed Esperto, che offrono diversi gradi di sfida adatti a tutti, in base alle abilità di ciascuno e al tempo a disposizione".

Esperienza di metagioco nel client: Torneo delle Anime

Nello specifico ecco tutti i contenuti che verranno introdotti in League of Legends con l'arrivo di Spirito Guerriero:

Nuova Modalità Arena

Arena Nuovo Campione Naafiri, il segugio dai cento morsi, di cui potete leggere la nostra anteprima

Naafiri, il segugio dai cento morsi, di cui potete leggere la nostra anteprima Aspetti Spirito Guerriero per i seguenti campioni: Samira (supremo), Viego (leggendario), Naafiri, Shaco e Pyke (anche in edizione prestigio), Pyke, Sett, Lux, Jhin, Gwen, Evelynn

per i seguenti campioni: Samira (supremo), Viego (leggendario), Naafiri, Shaco e Pyke (anche in edizione prestigio), Pyke, Sett, Lux, Jhin, Gwen, Evelynn Pass Spirito Guerriero 2023

Riguardo Spirito Guerriero è necessaria un'importante precisazione. Il tema dell'evento estivo potrebbe richiamare facilmente alla memoria il tanto atteso Project L, il picchiaduro di Riot Games con i personaggi più famosi e iconici di League of Legends. Spirito Guerriero però, riferisce un portavoce di Riot Games durante l'evento stampa di presentazione, non è in alcun modo correlato ad altri progetti dello sviluppatore e persino l'estetica e la direzione artistica differente fortemente. Il tema "arena dei combattimenti" in realtà è un escamotage tematico che permette a Riot di sbizzarrirsi molto sia sul fronte estetico che contenutistico di League; poi, volendo azzardare un'ipotesi maliziosa, è un buon modo di introdurre l'idea di un diverso tipo di scontro nell'universo di League ma, come già detto, non è il teaser di altri progetti di Riot Games.