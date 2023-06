THQ Nordic: la tiratura dei giochi fisici PC sarà da ora limitatissima, numerata e premium

THQ Nordic ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che ogni gioco per PC in versione fisica sarà distribuito in numero estremamente limitato, con copie numerate. Sarà così non solo per le versioni Standard, ma anche per quello da Collezione (in caso siano disponibili).

L'editore spiega che non solo saranno copie limitate e numerate, ma avranno anche dei pacchetti premium sigillati. In generale, ci sarà una certa quantità di giochi esclusivi per il THQ Nordic Vienna Store, altri saranno disponibili per il negozio online di THQ Nordic od offerti a dei partner. Infine, l'ultimissima unità di ogni stampa sarà inviata all'archivio di Embracer Games.

THQ Nordic raccoglierà tutti i dati relativi a tali tirature e li mostrerà sul proprio sito web nel prossimo futuro. Ecco nel frattempo i giochi in uscita che riceveranno questo trattamento: Gothic 1 Remake, Alone in the Dark, Trine 5, Tempest Rising, Last Train Home, Wreckreation, Space for Sale, Outcast II e molti altri ancora.

Ecco qui sotto un esempio di come appariranno le confezioni dei giochi di THQ Nordic.

La copertina della versione fisica per PC di Jagged Alliance 3

I giochi fisici in versione PC rappresentano ovviamente una parte veramente minima delle copie totali vendute e ha quindi senso che THQ Nordic trasformi questo tipo di formato in un prodotto da collezione numerato e sigillato.

Ripetiamo che tutto il discorso si applica unicamente alle versioni fisiche per PC: le versioni fisiche per console non saranno influenzate.