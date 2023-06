PS5: DualSense e cover in versione LeBron James Limited Edition annunciati con prezzo e data

Sony ha annunciato un controller DualSense per PS5 in versione LeBron James Limited Edition (disponibile anche in Italia) e una cover per console PS5 con lo stesso stile (esclusiva per gli USA). Vediamone il trailer, prezzo e data di uscita.

Il controller wireless DualSense LeBron James Limited Edition sarà distribuito dal 27 luglio negli Stati Uniti e in altri Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Italia e Benelux. I preordini per il controller saranno disponibili in questi Paesi a partire da giovedì 29 giugno, esclusivamente tramite direct.playstation.com. Il controller sarà disponibile a un prezzo di vendita consigliato di 79,99 euro, fino a esaurimento scorte.

Il 27 luglio, la cover per console PS5 LeBron James Limited Edition sarà resa disponibile negli Stati Uniti esclusivamente attraverso direct.playstation.com al prezzo di 64,99 dollari. I giocatori potranno effettuare il pre-ordine direttamente da PlayStation a partire da giovedì 29 giugno, fino a esaurimento scorte.

La descrizione ufficiale recita: "Caratterizzati da elementi ispirati all'amore di LeBron per il gioco e la comunità, gli accessori LeBron James Limited Edition per PS5 sono un vero e proprio progetto di passione co-creato con LeBron. Con frasi memorabili come "Nulla è dato. Tutto è guadagnato", gli accessori sono caratterizzati da immagini e frasi personali che sono state significative nel corso del viaggio di LeBron come atleta che ha cambiato il gioco, ispirazione globale per milioni di persone."

Diteci, cosa ne pensate? Vi interessano questi accessori per PS5?