One Piece: il cosplay di Nami in costume da bagno di miihcosplay non dimentica Zeus

One Piece è una saga multimediale, che è passata attraverso i manga (ovviamente), per diventare un anime, film animati, live action, videogiochi e non solo. Anche il mondo del cosplay è un punto di approdo per la serie di Oda. La passione verso la ciurma di cappello di Paglia viene espressa in molti modi e, ora, possiamo ad esempio vedere ciò che è stato creato con la passione di miihcosplay: ecco il suo cosplay di Nami in costume da bagno, accompagnata da Zeus.

miihcosplay ci propone un cosplay molto fedele di Nami con il costume da bagno. Non manca il suo bastone da battaglia (Clima Takt) e soprattutto è presente Zeus, personaggio che di rado vediamo ricreato nei cosplay insieme alla donna. Ricordiamo che Zeus è un homey creato dall'anima di Big Mom: si tratta di un ex membro della sua ciurma la cui anima si è poi fusa con il Clima Takt di Nami.

Se siete fan di One Piece, allora dovreste vedere il cosplay di Nami di aaliyah0may0 si rilassa in acqua in costume da bagno. Ecco poi anche il cosplay di Nami di demonpresident mostra la pirata col costume da bagno e il bastone. Chiudiamo con il cosplay di Nami di monkey_tuna ci ricorda la bellezza dell'estate.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da miihcosplay? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto una versione di qualità superiore?