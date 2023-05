Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da aaliyah0may0? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di avere visto versioni di qualità superiore?

One Piece è una saga a dir poco longeva e sta avendo sempre più successo, con inoltre un film in arrivo su Netflix. Nel mondo del cosplay, però, il successo della serie è certificato da tempo e spesso spuntano cosplay dedicati ai personaggi. Ora, ad esempio, possiamo vedere un cosplay di Nami realizzato da aaliyah0may0 .

One Piece: il cosplay di Nami di aaliyah0may0 si rilassa in acqua in costume da bagno