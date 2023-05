Zelda: Tears of the Kingdom, update 1.1.2 elimina il glitch della duplicazione ma ne aggiunge altri

Nintendo ha da poco pubblicato l'update 1.1.2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che, tra le varie, ha eliminato il glitch della duplicazione. I fan ne sono dispiaciuti, ma non dovranno esserlo per troppo. Ne sono infatti già stati scoperti altri. Sono più complessi dei precedenti, ma questo non significa che non possano essere utilizzati.

Il canale Kibble Gaming ha svelato che è possibile seguire una serie di passaggi per duplicare un oggetto. Si ottiene solo una copia extra dell'oggetto scelto, quindi è necessario ripetere più volte la lista di azioni:

Salva il gioco Fondi l'oggetti che vuoi duplicare con un'arma Prepara Link per il lancio dell'arma (primi R senza lasciarlo) Mentre premi R apri la mappa (tasto -) Scorri fino alle Memorie Seleziona una memoria da guardare Premi X e + per saltarla Ripeti la cosa per tre diverse memorie Premi il tasto + per andare al salvataggio Carica il file di salvataggio creato all'inizio di questo procedimento

Un secondo metodo richiede di aver completato alcune fasi di gioco e delle missioni secondarie per poter essere completato ed è visibile nel video presente nel tweet poco sotto. Anche in questo caso questo glitch duplica una sola copia, ma è possibile farlo solo con le armi.

Inoltre, è possibile che vi siano altri complessi sistemi per duplicare gli oggetti che non sono ancora stati scoperti. Anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne contiene ancora oggi alcuni usati nelle speedrun più complesse.