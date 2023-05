Apple, le mostruose specifiche del visore VR/AR rivelate da un leak

Un leak sembrerebbe aver rivelato le specifiche del visore VR/AR che Apple presenterà la settimana prossima, nel corso della WWDC 2023. Ebbene, pare che il dispositivo vanti una componentistica davvero mostruosa, a cominciare da un doppio display 4K con una densità pari a 4000 ppi.

Alcuni giorni fa il Wall Street Journal ha dichiarato che il visore Apple supererà ampiamente la concorrenza, e queste ultime voci lo confermerebbero, in attesa ovviamente del sempre più atteso reveal ufficiale.

Le informazioni arrivano da un importante display analyst, Ross Young, che si pone come una fonte molto affidabile per quanto concerne tutto ciò che ruota attorno alla casa di Cupertino. Ebbene, Young sostiene che il device vanterà uno schermo micro OLED con eccellente resa dei colori e un'efficienza energetica straordinaria.

La dimensione dei display sarà pari a 1,41 pollici per singolo occhio, come detto con una risoluzione a 4K e una densità di 4000 ppi, ma anche con un contrasto pari a 4000:1 e una luminosità di picco superiore ai 5000 nits.

Certo, come saprete i rumor parlano anche di un prezzo tutt'altro che accessibile per il visore, che potrebbe arrivare nei negozi a una cifra vicina ai 3000 dollari: tanto bisognerà pagare per portarsi a casa un'esperienza che si preannuncia davvero esclusiva.