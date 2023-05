Apple: il visore AR/VR verrà presentato al WWDC 2023 e supererà ampiamente la concorrenza, per WSJ

Dovremmo ormai essere molto vicini alla presentazione del visore AR/VR di Apple, il vociferato Apple Reality Pro, che secondo il Wall Street Journal verrà annunciato e mostrato durante la WWDC 2023 e supererà ampiamente la concorrenza in termini di potenziale hardware e applicazioni, secondo la testata americana.

La conferenza di presentazione tradizionale di Apple, ovvero la WWDC, sarebbe dunque il palcoscenico scelto per la presentazione del dispositivo, che dovrebbe dunque avvenire il 5 giugno 2023. Nonostante la presentazione, la produzione di massa del visore dovrebbe iniziare però verso settembre 2023, avviandosi in maniera più consistente durante l'autunno.

Secondo le ultime notizie, il visore AR/VR di Apple avrà un design simile ad ampi occhiali, sullo stile delle maschere utilizzate per sciare, e utilizzare un pacco batteria esterno in grado di garantire un'autonomia di 2 ore circa.

Dal punto di vista della potenza computazionale e della resa grafica, le voci parlano di caratteristiche in grado di superare ampiamente la concorrenza in ambito AR e VR, con un focus particolare sulla comunicazione, l'intrattenimento e anche il gaming. Sembra inoltre che il visore sia in grado di sfruttare una versione appositamente studiata del software di editing Final Cut Pro, in grado di montare video studiati per questo tipo di fruizione.

Abbiamo raccolto un'ampia serie di voci di corridoio al riguardo all'interno dello speciale su tutto quello che sappiamo sul visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple, in attesa dunque di saperne di più forse alla WWDC 2023 in arrivo.