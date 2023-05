Diablo 4: gli scheletri dei Negromanti nuovamente potenziati nella beta Server Slam

Diablo 4 è protagonista della nuova beta Server Slam in questi giorni e Blizzard ha già effettuato una modifica che ha di fatto nuovamente potenziato i negromanti dopo un loro depotenziamento deciso in precedenza, che aveva però incontrato diverse critiche da parte dei giocatori.

Con la nuova open beta Server Slam in corso, c'è stato dunque modo di effettuare subito una correzione in corsa su Diablo 4 attraverso un hotfix che, tra le altre cose, riguarda in particolare la classe negromante, che secondo diversi feedback incontrava troppi problemi a causa dell'indebolimento applicato in precedenza da Blizzard.



Per la precisione, si parla della resistenza degli scheletri evocati dal personaggio in questione: dopo un primo aggiornamento con modifica del bilanciamento effettuato da Blizzard, questi apparivano un po' troppo deboli e poco affidabili all'interno della nuova beta di Diablo 4.

L'hotfix rilasciato nelle ore scorse da Blizzard dovrebbe aver corretto la questione, come riferito anche da Adam Fletcher, community develpment director di Blizzard su Diablo 4. L'update è stato effettuato lato server, dunque impiegherà alcune ore ad avere effetto sul piano globale, ma arriverà a tutti.

Con questo aggiornamento è stata ampliata la resistenza degli scheletri evocati dai negromanti, che adesso sono in grado di vivere più a lungo e sostenere un maggior numero di colpi prima di essere messi fuori combattimento.

Si tratta di un nuovo intervento in direzione opposta: durante la prima beta, gli scheletri apparivano fin troppo potenti, cosa che ha spinto Blizzard a una correzione con relativo "nerf" delle creature evocate dai negromanti. Questo è però apparso eccessivo, tanto da costringere gli sviluppatori a tornare parzialmente sui propri passi e trovare una via di mezzo, come dovrebbe risultare durante questa nuova beta.