Diablo 4: la beta Server Slam inizia oggi, date, orari e link per il download

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, avrà inizio la open beta Server Slam di Diablo 4, l'ultimissima occasione per provare l'action RPG di Blizzard prima del debutto nei negozi, che si svolgerà nel fine settimana su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Riepiloghiamo date e orari.

La beta avrà inizio alle 21:00 italiane del 12 maggio e terminerà alla stessa ora di domenica 14 maggio 2023. Il client è già disponibile per il download tramite PlayStation Store per PS5 e PS4, su Xbox Store per Xbox Series X|S e One e tramite l'applicazione Battle.net per PC. Come per la seconda beta, l'accesso è aperto a tutti i giocatori, anche quelli che non hanno preordinato Diablo 4.

Come i test precedenti, i giocatori avranno la possibilità di utilizzare le cinque classi del gioco, ovvero il Barbaro, il Druido, il Negromante, il Tagliagole o l'Incantatore, e potranno giocare tutto il prologo e l'intero Atto I. Sarà possibile salire fino al livello 20, ma tutti i progressi fatti non verranno trasferiti nel gioco completo.

Durante la beta sarà possibile affrontare nuovamente il boss mondiale Ashava, un enorme colosso con due braccia dotate di lame affilatissime, scaglie dure come una corazza e tanta voglia di fare a fettine i giocatori. Questo nemico apparirà a partire dalle 18:00 italiane del 13 maggio e ogni 3 ore successive fino alle 18:00 del 14 maggio. Se riuscirete a sconfiggerlo otterrete in premio il Trofeo cavalcatura Grido di Ashava nel gioco completo.

Ci sono anche altri premi in palio con la beta di Diablo 4, sicuramente più accessibili, che abbiamo riportato di seguito:

Titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale: si ottiene raggiungendo Kyovashad con un personaggio.

Titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura: si ottiene raggiungendo il livello 20 con un personaggio.

Oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta: si ottiene raggiungendo il livello 20 con un personaggio.

Trattandosi di una beta, potrebbero verificarsi problemi di sovraccarico dei server con lunghe code per il log-in. Come comunicato da Blizzard l'obiettivo del test è proprio quello di mettere sotto stress i server di gioco, sfruttando il fine settimana che notoriamente è il momento della settimana dove i giocatori hanno più tempo libero da dedicare al loro passatempo preferito.