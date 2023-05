Sons of the Forest: la patch 5 continua l'evoluzione del gioco

Sons of the Forest è stato uno dei più recenti fenomeni di Steam, in grado di attirare una grande quantità di utenti sia in termini di giocatori che come fenomeno mediatico attraverso Twitch, e la sua evoluzione continua grazie anche al recente arrivo della patch 5.

Il nuovo aggiornamento continua a migliorare il gioco attraverso una serie di modifiche ed evoluzioni applicate sia al gameplay che ai contenuti. Le note ufficiali della patch 5 sono sostanziose, come potete vedere a questo indirizzo, e riguardano numerosi aspetti differenti del titolo, tra miglioramenti e nuovi contenuti.

Trattandosi di un survival open world, gli elementi da tenere in considerazione sono moltissimi e le evoluzioni applicate coinvolgono dunque un gran numero di cose, dal comportamento degli NPC alla costruzione del mondo in ogni minimo particolare, ma nel complesso tutto converge verso un'evoluzione costante di Sons of the Forest.

Tra i cambiamenti più significativi di questa patch possiamo considerare le modifiche effettuate al comportamento dei cannibali, anche per quanto riguarda il livello di paura: questo si modifica in base alla dimensione del gruppo di appartenenza, rendendo dunque i piccoli gruppi più soggetti a un atteggiamento timoroso rispetto a quelli più grandi.

Inoltre, esseri dello stesso gruppo possono entrare in combattimento fra loro, all'interno di prove di forza che rientrano nel comportamento sociale di questi gruppi. Ci sono tuttavia un sacco di modifiche attuate anche su elementi secondari, come il fatto che le uova di tartaruga si trovano ora solo sulla sabbia, che le aquile possono ora rubare pesci pescati o che i "muddies" possono ora lasciar perdere il giocatore nel caso in cui non siano in uno stato aggressivo.

Altri cambiamenti riguardano performance e fix di bug rilevati, oltre a variazioni per migliorare il gioco come i cambiamenti grafici effettuati ad alcune armi per non chiudere troppo la visuale in prima persona quando si utilizzano. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Sons of the Forest, che tuttavia riguarda una versione ormai obsoleta del gioco.