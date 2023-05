Deviation Games: il gioco esclusivo per PS5 è stato cancellato?

Sembrano emergere ulteriori sviluppi sulla questione di Deviation Games, con il gioco esclusivo per PS5 in lavorazione presso il team che potrebbe essere stato cancellato forse per problemi di budget, in base a una nuova voce di corridoio.

Nelle ore scorse, è emerso che in Deviation Games sono stati licenziati 90 dipendenti, numero di notevole entità se si pensa che il team contava poco più di 100 sviluppatori nel 2021, tanto da far dubitare sulla tenuta del progetto. Si tratta ancora di informazioni non confermate, dunque è difficile prendere per buoni i dati, ma secondo un'altra fonte il gioco in sviluppo potrebbe essere stato cancellato.

L'account Twitter Timur222, specializzato in raccolta di informazioni attraverso curriculum online e documenti vari, ha scoperto che il team sembra essere andato in eccesso di budget durante la lavorazione del nuovo gioco per PS5. Nel profilo LinkedIn di Shaun E., Chief Operating Officer di Devitaion Games, emerge questo "eccesso di 50 milioni di dollari" nella gestione del progetto.



Successivamente, dalla medesima fonte è emersa la possibilità che il gioco PS5 in sviluppo presso il team sia stato cancellato: Timur222 ha contattato un ex-dipendente di Deviation Games, al quale ha chiesto "perché Sony ha cancellato il progetto". La risposta dell'ex-dipendente è stata "non sono sicuro, oltre probabilmente alla volontà di tagliare i costi".



Sebbene la questione sia vaga, di fatto lo sviluppatore non ha smentito la cancellazione ma sembra anzi averla confermata. In ogni caso, il tutto va preso come una semplice voce di corridoio, per il momento. Deviation Games sta lavorando ufficialmente a un nuovo gioco tripla A per PS5, probabilmente uno sparatutto in prima persona, con una collaborazione di alto profilo che è stata annunciata tempo fa da Sony stessa. Lo scorso settembre, il co-fondatore Jason Blundell ha lasciato il team.