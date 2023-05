Deviation Games: licenziati 90 dipendenti, lo studio lavora a un'esclusiva PS5 tripla A

Stando a un report pubblicato sulle pagine di VGC, Deviation Games, lo studio che sta lavorando in collaborazione con Sony PlayStation a uno sparatutto tripla A in esclusiva per PS5, ha licenziato circa 90 dipendenti.

Molti degli ex-dipendenti hanno confermato la notizia sui social media. Uno di questi, il software engineer Kyle Perras, ha affermato: "il mio studio si è trovato recentemente in una situazione difficile ed è stato costretto a fare una serie di licenziamenti, incluso me".

Uno dei vari post degli sviluppatori di Deviation Games licenziati

Stando a VGC il team di Deviation Games contava oltre 100 sviluppatori nel 2021 e per quanto da allora si sarà sicuramente ingrandito con nuove assunzioni è chiaro che parliamo di un taglio al personale piuttosto importante. Il portale ha contattato sia Sony che Deviation Games per un commento ufficiale sull'ondata di licenziamenti, ma per il momento non è ancora arrivata risposta.

Sony nell'estate del 2021 ha annunciato una collaborazione con Deviation Games, un team formato da veterani dell'industria e in particolare dei giochi sparatutto, tra cui Dave Anthony e Jason Bludell (che tuttavia ha lasciato il team a settembre dello scorso anno).

La collaborazione in questione riguarda un nuovo gioco in esclusiva per PS5, di cui tuttavia al momento i dettagli sono pochissimi. Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios lo ha descritto come "una nuova IP tripla A rivoluzionaria", mentre stando ai profili LinkedIn di alcuni sviluppatori pare che includerà modalità single-player e co-op.