Deviation Games perde il co-fondatore Jason Blundell: il team lavora a un AAA per PS5

Deviation Games ha perso uno dei propri co-fondatori, Jason Blundell. L'annuncio è stato dato tramite Twitter, con un messaggio che potete vedere poco sotto. Dave Anthony, secondo co-fondatore, continuerà a guidare il team com CEO e Game Director, come fatto per tutto il corso del 2022. Louis Castle - noto in quanto co-fondatore di Westwood Studios (Command & Conquer) - si è unito a Deviation Games come Senior Vice President of Development.

Il messaggio di Deviation recita: "Deviation Games annuncia che Jason Blundell ha lasciato lo studio. Apprezziamo il contributo di Jason e gli auguriamo il meglio per le sue future avventure. Deviation continuerà a essere guidata dal CEO Dave Anthony, che ha anche assunto il suolo di Game Director nel corso dell'anno e rimane la principale guida nel mentre guardiamo al futuro."

"Siamo felici di annunciare che Louis Castle si è unito a Deviation Games in qualità di Senior Vice President of Development. Veterano dell'industria videoludica con due premi Lifetime Achievement, Louis ha co-fondato Westwood Studios, meglio noto per aver creato il leggendario franchise Command and Conquer. Louis collabora con un incredibile team di veterani d'industria che ha recentemente accolto Jonathan Hawkins (God of War), Dean Rymer (God of War) e Tony Flame (Call of Duty Black Ops). Questa pletora di talenti rende Deviation più che pronta a continuare a guidare l'industria dei videogiochi verso il futuro, includendo lo sviluppo dell'IP AAA originale precedentemente annunciata".

Ricordiamo che Sony Interactive Entertainment ha stretto un accordo con Deviation Games per lo sviluppo di un gioco esclusivo AAA per PS5. Sappiamo che il progetto sta procedendo e che il motion capture è in corso. Speriamo di scoprire presto di cosa si tratti e che l'addio di Jason Blundell non influisca negativamente sulla qualità del prodotto finale.