GameStop chiude in Irlanda e svuota tutto, con sconti fino al 40% che a quanto pare coinvolgono anche prodotti di punta come PS5 e Xbox Series X, disponibili a prezzo ridotto rispetto al listino ufficiale.

Non è dato sapere quali siano i motivi dietro una decisione così grave per la catena americana, protagonista di un quarto trimestre con risultati superiori alle previsioni: una situazione che evidentemente non riguarda il territorio irlandese.

Visitando il sito di GameStop Irlanda è possibile accedere al catalogo dello store online e dare un'occhiata a tutti gli sconti disponibili, ma purtroppo la spedizione dei prodotti non è prevista al di fuori dell'Irlanda.

La crescita del mercato digitale ha prodotto negli ultimi anni un calo vistoso nelle vendite dei giochi in formato fisico, ed è chiaro che GameStop per prima abbia accusato il colpo, cercando di reinventare i propri punti vendita per puntare su categorie merceologiche diverse dai soli videogame.

Naturalmente è possibile che il territorio irlandese in particolare non abbia risposto a questi cambiamenti come la catena si aspettava, da qui la decisione di chiudere i battenti che però magari non pone i presupposti per una crisi generale dell'azienda.