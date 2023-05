ASUS ROG Ally, fino al 20% di potenza in più con il nuovo firmware

ASUS ROG Ally è stato aggiornato con un nuovo firmware che, a quanto pare, garantisce fino al 20% di potenza in più nelle applicazioni che utilizzano il dispositivo a 15W e 25W con risoluzione 720p.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di ASUS ROG Ally, l'hanheld per il gaming dispone di diversi profili di potenza, esattamente come Steam Deck, ma proprio rispetto al prodotto Valve risultava meno efficace a basso wattaggio.

Scoperta dallo youtuber Dave2D, la nuova feature pone il ROG Ally alla pari dell'Ayaneo 2S, che come sappiamo userà un Ryzen 7000U. A questo punto entrambe le console vincono contro Steam Deck.

La piattaforma Valve, ad ogni modo, possiede ancora un vantaggio nel gaming a potenza ultra-bassa, visto che la sua APU è stata progettata per funzionare anche a 3W per far girare senza sprechi e in maniera davvero efficiente i giochi 2D più leggeri.

