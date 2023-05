Dragon Ball: il cosplay di Bulma in costume da bagno di azura spinge a correre in spiaggia

Dragon Ball è una saga senza età e così spesso è per i suoi personaggi. Apparsi in diverse fasi della loro vita, i tanti personaggi di Dragon Ball sono amati da tutti, ma forse i preferiti di molti sono gli originali, quelli della prima ricerca delle Sfere del Drago, compresa Bulma, spesso celebrata anche dal mondo del cosplay. Con l'arrivo dell'estate, però, possiamo vedere cosplay di Bulma in costume da bagno, come quello di azuracosplayofficial.

azuracosplayofficial ci propone un cosplay che racconta quasi una storia, con Bulma intenta a preparare la limonata per gli amici e per gli avventori della spiaggia, forse per diventare ricca oppure solo per divertimento. In ogni caso, di tratta di un ottimo cosplay che ci prepara all'arrivo della bella stagione

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bulma realizzato da azuracosplayofficial? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?