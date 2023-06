Final Fantasy 16: il doppiatore di Clive si apre e ammette che 'questo gioco mi ha salvato la vita'

Final Fantasy 16 propone tanti personaggi, ma ovviamente la figura centrale dell'avventura sarà il protagonista principale che andremo a controllare, ovvero Clive. Nel gioco scopriremo se la sua storia sarà interessante o meno, ma di certo tratta di temi importanti, come la perdita del padre. Proprio a proposito di questo, l'attore che ha doppiato Clive ha svelato che questo lavoro lo ha aiutato a processare la morte di suo padre.

Durante una live di Kinda Funny Games, un utente ha chiesto all'attore Ben Starr se avesse tratto "ispirazioni esterne" per la sua interpretazione del protagonista Clive in Final Fantasy 16. A quel punto Starr ha rivelato che suo padre è morto mentre stava girando il nuovo gioco di Square Enix e che la sua interpretazione gli ha permesso di elaborare la sua perdita.

"Ascoltate, siamo realisti", esordisce Starr. "Questo gioco significa molto per me... mio padre è morto durante la realizzazione di questo gioco, e Clive deve elaborare varie perdite, e mi dispiace essere così drammatico ma è vero - è incredibile quanto questo gioco mi abbia permesso di elaborare quella perdita e trasformarla in qualcosa di buono e creativo".

"Il team è stato incredibilmente bravo a permettermi di essere il più espressivo possibile", aggiunge Starr. "Quindi sì, quando sentirete la mia interpretazione, sarà un po' reale", dice l'attore.

"Clive mi ha salvato la vita. Questo gioco mi ha salvato la vita", continua Starr aggiungendo: "L'ultima volta che ho parlato con mio padre è stato durante la registrazione di questo gioco. È stato lui a portarmi per la prima volta Final Fantasy 8. È stato lui a sostenermi in tutto e per tutto, insomma... è lui che ammiro".

"Quella perdita è stata devastante, mi ha distrutto", spiega l'attore. "Sto cercando di parlarne il più possibile, perché voglio che sia ricordato, è una parte importante di questo gioco e del tessuto di chi è Clive. Non sarei qui a fare questo se non fosse stato per lui, perché mi ha portato quel gioco e ha cambiato la mia vita in questo modo. [...] C'è tutto questo, c'è lui: è in questo gioco tanto quanto me", conclude l'attore.

Ovviamente per sentire tutti questi strati nell'interpretazione di Clive si dovrà ascoltare il doppiaggio inglese. Anche Square Enix suggerisce di giocare con doppiaggio inglese e i sottotitoli, ad esempio.