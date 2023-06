Final Fantasy 16: Square Enix suggerisce di giocare con doppiaggio inglese e i sottotitoli

Tra pochi giorni avremo finalmente modo di mettere le mani su Final Fantasy 16, il nuovo grande gioco di ruolo d'azione di Square Enix. Questa opera propone tante novità, tra le quali è compreso anche il doppiaggio italiano. Square Enix, però, suggerisce a molti di giocare comunque in inglese (ovvero il doppiaggio originale) con i sottotitoli nella propria lingua.

L'informazione arriva da un recente streaming ufficiale dedicato a Final Fantasy 16. Parlando al pubblico giapponese, Square Enix spiega che non è presente la sincronizzazione del labiale per la lingua nipponica. Il team spiega che non è stato possibile inserirlo perché avrebbe richiesto troppo lavoro, visto che il lavoro delle labbra è legato alla facial capture degli attori, che parlano in inglese. L'uso di un'IA inoltre non è stato preso in considerazione perché non darebbe buoni risultati.

Il team di Final Fantasy 16 suggerisce quindi di giocare con il doppiaggio inglese e di scegliere poi i sottotitoli nella propria lingua. Afferma che "darà un'impressione completamente diversa". Sebbene il suggerimento sia rivolto prima di tutto ai giocatori nipponici, può essere ampliato anche ai giocatori di tutto il resto del mondo.

Come fatto notare da un utente su Twitter, però, alle volte i sottotitoli non inglesi e il doppiaggio inglese non coincidono perfettamente: il significato rimane lo stesso, ma alle volte la struttura della frase o le singole parole cambiano. Confermiamo sulla base della nostra esperienza con la demo di Final Fantasy 16 che alle volte accade che vengano usate parole diverse nei sottotitoli italiani rispetto a quelle nella lingua inglese. Un'opzione potrebbe quindi essere usare direttamente anche i sottotitoli in inglese per evitare questa dissonanza.

Voi che ne pensate? In che modo approccerete le lingue di Final Fantasy 16?

Vi segnaliamo inoltre che il team ha già confermato aggiornamenti per le prestazioni.