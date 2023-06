The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, giocatori lo stanno usando per giocarci a Beyblade

La versatilità di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è universalmente riconosciuta, tanto che i giocatori lo stanno usando nei modi più diversi. Uno dei più curiosi di cui abbiamo appreso recentemente è quello di giocarci a Beyblade.

A mostrare come farlo, ovviamente usando il potere dell'Ultramano, è stato l'utente @versus_shobu su Twitter, che ha mostrato un campo da gioco completo con tanto di Beyblade alla Zelda attive, che potete vedere nel video allegato al tweet qui di seguito.

Il sistema adottato dall'utente Twitter è decisamente complesso, ma altresì efficace, tanto che verrebbe voglia di giocarci in coppia, se non fosse che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non ha una modalità online. Peccato, perché così i giocatori saranno costretti a giocare da soli a Beyblade.

Curiosità a parte, si tratta dell'ennesima dimostrazione di quanto si possa ottenere usando l'Ultramano. Probabilmente molti giocatori si spingeranno anche oltre e ne scopriranno tutte le potenzialità.

Se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.