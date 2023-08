Diablo 4 ha superato i 12 milioni di giocatori in meno di tre mesi

Si tratta innegabilmente di un risultato notevole, anche se forse ritenuto scontato dai fan di Diablo 4: considerando quanto tempo hanno dovuto attendere prima di ricevere un nuovo capitolo, era "scontato" che tutti si lanciassero subito sul gioco. Va però detto che l'attesa per Diablo 5 sarà più breve, secondo Blizzard .

Diablo 4: un punto di partenza?

Season of Blood è il prossimo aggiornamento di Diablo 4

Diablo 4 ha quindi raggiunto un traguardo importante, ma possiamo considerarlo forse solo come un punto di partenza? Dopotutto, il gioco di ruolo ha una struttura da "game as a service" e continuerà a espandersi con nuove stagioni e nuovi contenuti in modo regolare, fattore che contribuirà a mantenerlo al centro dell'attenzione e di conseguenza continuerà a causare molteplici vendite.

Tra le prossime novità in arrivo vi è ad esempio la Season of Blood, di cui vi abbiamo svelato i dettagli nella nostra notizia dedicata.