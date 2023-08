Diablo 5 richiederà meno tempo per lo sviluppo rispetto a Diablo 4, promette Blizzard

Mike Ybarra - Presidente di Blizzard Entertainment - ha scritto tramite X che non si dovrà "attendere così tanto tra un gioco e il successivo" . Ovviamente questa affermazione non va intesa come un annuncio di Diablo 5 o addirittura una conferma che la data di uscita entro pochi anni, quanto più un impegno da parte di Blizzard a non far passare due generazioni di console prima della pubblicazione di un nuovo capitolo.

Diablo 4 è un fantastico gioco, ma una cosa è certa: ha richiesto moltissimo tempo. Parliamo di ben 11 anni, visto che Diablo 3 è stato pubblicato nel 2012, mentre il più recente capitolo è arrivato a giugno 2023. Per quanto riguarda Diablo 5 , invece? Si dovranno attendere più di dieci anni? Non abbiamo cifre esatte, ma secondo Blizzard ci vorrà meno tempo .

Diablo 4 prima di Diablo 5

Chiaramente per il momento è molto presto per parlare di Diablo 5. Lo stesso Ybarra ha chiuso il messaggio confermando che c'è ancora molto in arrivo per Diablo 4. Parliamo dopotutto di un gioco pensato per la pubblicazione costante di nuovi contenuti divisi per Stagioni.

Diablo 4 ha ottenuto anche un notevole successo commerciale, quindi è chiaro che per Blizzard è economicamente conveniente supportarlo così da guadagnare sul lungo termine nel mentre sempre nuovi giocatori si uniscono all'avventura.

Vi segnaliamo che è stata annunciata la data di uscita della patch 1.1.2 e le note ufficiali.