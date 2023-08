Diablo 4: annunciata la data di uscita della patch 1.1.2 e le note ufficiali

Blizzard ha comunicato la data di uscita della patch 1.1.2 di Diablo 4, che è fissata al 15 agosto 2023. Inoltre, con alcuni giorni di anticipo ha anche riportato le note ufficiali al completo e in italiano, che trovate qui sotto.

Si tratta perlopiù di un aggiornamento di routine, che mira a risolvere numerosi bug e problemi più e meno noti senza apportare cambiamenti al bilanciamento delle classi o in generale all'esperienza di gioco.

Tra le novità, è stato ridotto il tempo di attesa per la comparsa di un mostro Abietto dopo aver attivato un Cuore da 5 a 2 secondi. Potrebbe non sembrare una grossa modifica, ma permette in ogni caso di velocizzare i tempi per il farming. In tal senso c'è un altro cambiamento, ma in questo caso in negativo: una volta installata la patch non sarà più possibile ripetere una Spedizione da Incubo semplicemente promuovendo un altro membro del party a leader.