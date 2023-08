Final Fantasy 7 Remake apparso in una pubblicità Xbox, finalmente in arrivo su Xbox Series X|S?

Come segnalato da IdleSloth, il profilo Twitter / X ufficiale di Xbox Brasil ha pubblicato un'immagine promozionale dove appare Final Fantasy 7 Remake. Ciò sembrerebbe suggerire che dopo una lunga attesa l'avventura di Cloud e compagni è finalmente in arrivo anche su Xbox Series X|S, anche se non possiamo escludere che si tratti semplicemente di un errore.

L'immagine in questione, che trovate nel post qui sotto, è fondamentalmente un omaggio per celebrare la festa del papà (che si festeggia il 13 agosto in Brasile) che include scatti presi da vari giochi. In particolare l'immagine al centro mostra Barret Wallace e sua figlia adottiva Marlene, che come probabilmente saprete sono dei personaggi presenti in Final Fantasy 7 Remake.