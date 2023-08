Stray: meglio su Xbox Series X|S, PS5 o PC? Un video confronto fa chiarezza

Con il debutto di Stray su Xbox Series X|S, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto che paragona le versioni verdecrociate a quelle PS5 e PC, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Stando alle analisi del tech enthusiast spagnolo, su Xbox Series X Stray offre un'unica modalità grafica con risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo, al pari con la versione PS5. La console di Microsoft fondamentalmente non differisce molto da quella PlayStation dal punto di vista grafico, ma presenta fenomeni di stuttering più frequenti, che in ogni caso non intaccano l'esperienza di gioco.

Le differenze con Series S in questo caso sono marcate, dato che la console non riesce andare oltre alla soglia dei 1080p e 60 fps e soffre inoltre alcuni fenomeni di clipping con gli effetti post-processing e con il filtro anisotropico.