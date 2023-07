Square Enix porterà più giochi su Xbox in futuro, dice il CEO Kiryu con Phil Spencer

Sembra che l'accordo per portare Final Fantasy 14 su Xbox sia solo l'inizio, visto che il nuovo CEO di Square Enix, Takashi Kiryu, ha detto chiaramente, in queste ore, di voler supportare le console Microsoft, portando più giochi in futuro su Xbox.

Durante la recente presentazione di Final Fantasy 14: Dawntrail, nella quale è stata annunciata la versione Xbox Series X|S del MMORPG, il nuovo CEO di Square Enix si è lasciato andare a una notevole apertura nei confronti di Xbox, diversamente da quanto abbiamo visto in particolare negli ultimi anni.

In base a quanto riferito, durante la presentazione Kiryu ha spiegato di voler continuare a distribuire fantastici giochi in tutto il mondo e di voler anche accogliere la community Xbox. Partendo dall'annuncio di Final Fantasy 14, e ogni volta che sarà possibile, il CEO di Square Enix ha riferito di voler portare i giochi della compagnia su console Xbox.

Si tratta di una dichiarazione importante e significativa, arrivando direttamente dal nuovo CEO di Square Enix e in particolare da un manager introdotto di recente, che potrebbe effettivamente comportare un cambio di rotta per il publisher nipponico, notoriamente piuttosto restio a pubblicare titoli su Xbox, almeno in tempi recenti.