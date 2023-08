Gamescom 2023: Opening Night Live, data e orario esatto dell'evento annunciati con un trailer

Tramite un trailer pubblicato su Twitter / X, Geoff Keighley ha ricordato la data e svelato l'orario esatto della Opening Night Live, l'evento di apertura della Gamescom 2023. Segnatevi l'appuntamento sul calendario: l'evento si svolgerà alle 20:00 italiane di martedì 22 agosto 2023.

Per chi non lo conoscesse, lo show estivo organizzato e condotto da Keighley è sempre molto atteso dai giocatori in quanto solitamente è ricco di trailer, aggiornamenti e annunci di nuovi giochi. Insomma, un appuntamento assolutamente da non perdere e che come al solito seguiremo e commenteremo in diretta con voi sul canale Twitch di Multiplayer.it.