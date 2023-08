Everywhere sarà alla Gamescom 2023: presto la data di uscita?

L'opzione più sensata è quindi la seconda, ovvero che Everywhere sarà alla Gamescom 2023. Tra l'altro la kermesse di Colonia l'anno scorso si è rivelato una vetrina perfetta per mostrare il primo trailer ufficiale del gioco e dunque è probabile che anche quest'anno ci saranno novità importanti sul gioco.

La prima sembrerebbe semplicemente una battuta, mentre sulla carta la terza è falsa in quanto Everywhere arriverà nel corso del 2023. Certo tutto questo a patto che il gioco non venga rinviato, ma sarebbe davvero crudele suggerirlo alla community in questa maniera.

Tramite un post su Twitter / X, Build a Rocket Boy ha suggerito che Everywhere sarà uno dei protagonisti della Gamecom 2023 , che si svolgerà a Colonia. Per l'occasione è lecito aspettarsi nuove informazioni e la data di uscita , considerando che il lancio del gioco è previsto nel corso dell'anno.

Everywhere: una piattaforma che ospiterà varie esperienze differenti

Nonostante sia stato annunciato diversi anni fa è ancora difficile mettere bene a fuoco Everywhere. Dalle informazioni ufficiali condivise da Build a Rocket Boy, si tratta di una "nuova piattaforma che offre infinite possibilità" e permette di accedere a varie esperienze differenti. Una di queste sarà MindsEye, un titolo action tripla A sci-fi che sarà incluso in Everywhere in forma episodica.

I giocatori potranno "competere, costruire ed esplorare nel vasto mondo open world di Everywhere e usare i portali per arrivare in nuovi modi e vivere nuove esperienze". Uno dei pilastri del gioco è rappresentato da ARC-adia, un sistema che permette agli utenti di creare esperienze di gioco personalizzate e di condividerle online con altri giocatori.

Chiaramente la speranza è di ottenere maggiori dettagli su Everywhere durante il corso della Gamescom 2023, che vi ricordiamo si svolgerà tra il 23 e il 27 agosto, anticipata la sera prima dalla Opening Night Live di Geoff Keighley.