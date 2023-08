GeForce Now: alcuni giochi di Bethesda aggiunti al catalogo

NVIDIA ha annunciato l'arrivo su GeForce Now di ben ventuno nuovi giochi, tra i quali alcuni di Bethesda. Ora gli abbonati al servizio di cloud gaming possono giocare a titoli quali DOOM Eternal, Quake, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus e Wolfenstein: Youngblood direttamente in cloud.

Va detto che i titoli aggiunti sono molti di più, tra i quali diverse novità, come l'appena lanciato Atlas Fallen o il recentissimo Xenonauts 2.