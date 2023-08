Gamescom 2023: ci sarà anche 4A Games, l'annuncio del sequel di Metro Exodus è imminente?

Come segnalato da Insider Gamer, questo dettaglio è stato confermato dal sito ufficiale della fiera di Colonia, che per l'appunto segnala la presenza di 4A Games che avrà lo stand D051/C050. A parte questa informazione il resto è pura speculazione, per quanto i tempi sembrerebbero davvero maturi per il reveal di un nuovo Metro.

Il sequel di Metro: Exodus sarebbe già totalmente giocabile

Gli stessi sviluppatori di 4A avevano annunciato di aver iniziato i lavori su un nuovo Metro nel 2020 sul proprio sito ufficiale, mentre a febbraio di quest'anno Insider Gaming aveva svelato che è già totalmente giocabile, con lo studio che mira alla pubblicazione nel corso del 2024.

In tal senso la Gamescom 2023 e l'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley che andrà in onda il 22 agosto sono potenzialmente delle vetrine perfette per annunciare un gioco di questa portata. Per scoprire la verità in ogni caso dovremo attendere solo poche settimane.