Call of Duty Modern Warfare III: sandalo, lattina e telefono inviati a FaZe, ecco il significato

Come vi abbiamo già riportato, Activision ha confermato il nuovo capitolo di CoD, ovvero Call of Duty Modern Warfare III. Oltre alla data di uscita, fissata per il 10 novembre 2023, non sappiamo praticamente nulla. Ora, però, spunta online un video di Swagg - noto giocatore del team FaZe - che mostra vari oggetti compresi un sandalo, una lattina e un vecchio telefono. Cosa significano?

Secondo l'interpretazione di ModernWarzone - account che copre notizie di Call of Duty - il tutto significa che lo "slide cancel" sarà presente in Modern Warfare III.

La spiegazione ha senso unicamente in inglese, in quanto il sandalo è di tipo "slide", la lattina è "can" e il vecchio telefono è un "cellphone" (cell in breve): sommando il tutto otteniamo "slide cancel".