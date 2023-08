Fallout: il creatore del Deathclaw è impressionato e inorridito dai contenuti sessuali sul mostro

Internet è un posto selvaggio, ma ha le proprie regole. Ad esempio la Regola 34 (non cercatela su Google se non sapete cosa sia) che, parafrasando, afferma che se qualcosa esiste ne esiste anche la versione sessualizzata. Questo si applica a tutto. Tutto. Anche al Deathclaw, il famoso mostro di Fallout che è stato creato prima di tutto per essere terrificante e non certo per suscitare altre emozioni. Il creatore stesso del Deathclaw - Jonah Lobe - ha recentemente svelato di essere impressionati e al tempo stesso inorridito dai contenuti creati su internet dedicati al mostro.

Come potete vedere nel tweet qui sopra, Jonah Lobe ha scritto: "In qualità di creatore del Deathclaw, sono stato silenziosamente impressionato e inorridito dall'enorme quantità di porno dedicato a Deathclaw che è in circolazione...".