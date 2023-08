PlayStation Plus Extra e Premium, agosto 2023: annuncio dei giochi PS5 e PS4 in arrivo, ecco quando

Infatti, la compagnia giapponese ha ormai una scaletta piuttosto rigida quando si tratta del suo servizio di punta. Nel caso di PS Plus Extra e Premium solitamente l'annuncio avviene il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi del tier Essential, disponibili dallo scorso mercoledì. Dunque salvo sorprese o imprevisti, la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 9 agosto 2023 alle 17:30 italiane .

Siamo alla seconda settimana del mese il che significa che l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2023 è ormai alle porte e seppur non ci sia una data scolpita nella pietra ormai è piuttosto semplice prevedere le tempistiche di Sony.

Quando saranno disponibili i giochi di agosto 2023 di PlayStation Plus Extra e Premium?

Se la data indicata qui sopra si rivelerà corretta allora i nuovi giochi di agosto 2023 verranno resi disponibili per tutti gli abbonati a Extra e Premium il martedì successivo, ovvero il 15 agosto 2023. Lo stesso giorno inoltre 10 giochi verranno rimossi dal catalogo.

Per quanto la maggior parte della line-up di questo mese sia avvolta dal mistero, ci sono già due giochi confermati per gli abbonati, ovvero Dreams e Sea of Stars, con il secondo che sarà disponibile al lancio il prossimo 29 agosto.