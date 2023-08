Stranger Things 5: Will Byers sarà al centro dell'attenzione nell'ultima stagione

Will tornerà però al centro della scena nella Stagione 5 di Stranger Things, come riferito dai creatori, Matt e Ross Duffer: "Will si prenderà davvero il centro della scena di nuovo nella stagione 5", ha riferito Ross Duffer a Variety. "Il suo arco emotivo è quello che speriamo riesca a tenere insieme l'intera serie. Will era il più piccolo, l'introverso, quello che andava protetto. Dunque buona parte del suo viaggio è Will che raggiunge la sua forma di giovane individuo, e questo non riguarda solo la sfera sessuale".

Stranger Things 5 , ovvero l'ultima stagione della popolare serie TV di Netflix, vedrà Will Byers salire alle luci della ribalta, come uno degli elementi centrali della storia che volgerà al termine.

L'"arco emotivo" di Will Byers

Will e Mike in una scena di Stranger Things

In effetti, Will è stato il ragazzo da salvare nella prima stagione, visto che la sua scomparsa nel Sottosopra ha dato il via agli eventi di Stranger Things. Poi nelle stagioni successive si è ritrovato sempre un po' in disparte, fino al caos emerso dopo la rivelazione dei suoi sentimenti per Mike Wheeler (Finn Wolfhard) che hanno un po' sconvolto gli equilibri.

Essendo sempre rimasto misteriosamente legato al Sottosopra, in qualche maniera, è probabile che questa sua connessione venga svelata più chiaramente in Stranger Things 5, portando a una conclusione esplosiva, almeno in base a quanto sembrano far capire gli autori della serie. Nel frattempo, però, non ci sono più tempistiche precise per il lancio della nuova stagione, considerando il permanere dello stato di agitazione degli sceneggiatori nel lungo sciopero che sta andando avanti.