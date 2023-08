Sciopero di sceneggiatori e attori USA: il primo incontro con i produttori non ha dato frutti

La Writers Guild of America (WGA) e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) si sono incontrate per la prima volta dall'inizio dello sciopero del 2 maggio, ma non sono riuscite a trovare un accordo per riprendere le trattative.

Come riportato da Variety, il capo negoziatore della WGA Ellen Stutzman e il consigliere generale della WGA West Tony Segall si sono recati venerdì presso la sede dell'AMPTP a Sherman Oaks e hanno partecipato a un incontro durato circa un'ora.

Purtroppo, le due parti sono rimaste bloccate su due delle questioni più importanti per la WGA: la definizione di livelli minimi di personale nella serie televisive e la garanzia di un numero minimo di settimane di lavoro. L'AMPTP sostiene che queste proposte sono "inattuabili".