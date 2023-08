Skibidi toilet: cos'è la testa nel WC e perché ha fatto impazzire internet

Una testa che canta. O meglio, una testa che canta dentro un WC. Eh sì, a volte basta davvero poco per fare centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube. Come dite, non sapete di cosa stiamo parlando? Allora non siete ancora finiti in quella parte strana di internet dove lo Skibidi toilet è un fenomeno inarrestabile, con tanto di web series che ha superato le 50 puntate. Seguiteci che vi raccontiamo tutto quello che dovreste sapere di Skibidi toilet.

Che cos’è lo Skibidi Toilet Lo Skibidi Toilet originale Come dicevamo, Skibidi Toilet è una serie animata che da febbraio 2023 va in onda su YouTube. Il suo creatore è DaFuq!?Boom! e ha come protagonista una testa cantante che esce da un WC. O meglio, questa era la protagonista all'inizio, ma ora la trama è diventata più complicata di così. Ci sono infatti tante teste cantanti che escono da altrettanti water e vogliono conquistare il mondo. Contro di loro si ergono le teste a camera, individui che indossano un abito e hanno una telecamera al posto della testa. Il cast dei personaggi però non finisce mica qui: nel tempo sono arrivate le teste a speaker e le misteriose persone TV. Altro che cast di Final Fantasy insomma.