Armored Core 6 Fires of Rubicon, la prenotazione Amazon della Collector è ancora disponibile

Tramite Amazon Italia è ancora disponibile la prenotazione della Collector's Edition di Armored Core 6 Fires of Rubicon. Il gioco di FromSoftware (Elden Ring, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls...) è disponibile al prezzo di 249.90€ con data di uscita fissata per il 25 agosto 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ovviamente è anche disponibile la versione standard di Armored Core 6 Fires of Rubicon, che potete trovare nel box qui sotto. In entrambi i casi si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Come sempre significa che pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon per il gioco tra il momento della vostra prenotazione il momento della spedizione. Potete cancellare il preordine a costo zero in qualsiasi momento prima della spedizione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Armored Core 6 Fires of Rubicon Collector's Edition include il gioco, un steelbook esclusiva, degli adesivi, una figurine da 19 cm, un artbook, delle spille e una colonna sonora digitale. Si tratta di un gioco d'azione in terza persona nel quale controlliamo un mech che deve combattere mezzi armati con armi da fuoco e corpo a corpo. Non mancheranno boss e tantissimi elementi di personalizzazione.