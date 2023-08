Baldur's Gate 3 è ora il più venduto su Steam: batte anche CS:GO e ottiene un nuovo record

Come potete vedere qui sopra, la classifica globale è composta come segue:

Ovviamente si tratta di un successo temporaneo, visto che superato il periodo di lancio le vendite caleranno, ma è notevole come il gioco di ruolo sia stato in grado di raggiungere la prima posizione su Steam. Dimostra ancora una volta come il pubblico sia desideroso di avventure single player e non solo di free to play online.

Baldur's Gate 3 è un successo enorme e nemmeno Larian Studios si aspettava queste cifre. Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato come il gioco di ruolo abbia ottenuto un numero di giocatori contemporanei da record e ora tale cifra è salita ancora a 712.281, cifra che gli permette di entrare in Top 10 su Steam. Inoltre, è diventato il gioco più venduto (calcolati per ricavi) su Steam a livello mondiale (e anche in Italia) di questo momento, battendo persino il free to play CS:GO.

In Italia, chi viene battuto da Baldur's Gate 3?

La classifica italiana dei giochi più venduti su Steam

Come indicato nell'immagine qui sopra, al momento della scrittura tra i giochi più venduti in Italia troviamo:

Baldur's Gate 3 Steam Deck CS:GO Euro Truck Simulator 2 Baldur's Gate 3 Digital Deluxe Edition DLC Call of Duty Remnant 2 Starfield American Truck Simulator F1 Manager 2023

Notiamo come Steam Deck sia in seconda posizione pur avendo il vantaggio del prezzo. La classifica non è calcolata infatti in base al numero di unità ma in base ai guadagni effettivi e la console/PC portatile ha un prezzo superiore che l'aiuta spesso a essere prima in classifica.

In generale, vediamo che in Italia sta andando bene anche il recente Remnant 2, insieme a Truck Simulator e all'ovvio Call of Duty e F1 Manager 2023. Non manca poi Starfield in versione preacquisto.