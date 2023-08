The Elder Scrolls IV: Oblivion, nuova mod PC trasforma le texture in 4K senza cambiare lo stile

Il modder "Bobobass84" ha pubblicato una nuova mod "AI-enhanced 4K" che migliora tutte le texture di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Questo pacchetto ha una dimensione di circa 7,8 GB nel suo file zip e richiederà 21 GB di spazio libero sul disco rigido una volta scompattato.

Come suggerisce il titolo, il modder ha utilizzato tecniche di IA per migliorare tutte le texture del gioco per un fattore di quattro volte. Questo pacchetto contiene quasi tutte le texture del gioco principale e di tutti i suoi DLC. Poiché questo pacchetto di texture 4K utilizza tecniche di intelligenza artificiale per migliorare le texture originali, mantiene lo stile artistico iniziale del gioco.

È possibile scaricare queste nuove texture 4K per Oblivion da qui.