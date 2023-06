Starfield: Howard afferma che sarà il 'paradiso dei modder', diventerà una carriera non un hobby

Todd Howard ha recentemente parlato nel podcast Kinda Funny Xcast e ha detto la propria sulle potenzialità del modding all'interno di Starfield, affermando che il gioco sarà una sorta di "paradiso dei modder".

Precisamente, Howard ha affermato: "Penso che Starfield diventerà una sorta di paradiso dei modder. È parte del nostro DNA da queste parti, lo facciamo da oltre 20 anni". Non è ovviamente la prima volta che Howard conferma la possibilità di moddare il gioco, dettaglio che tutti avevano dato un po' per scontato contando il supporto ufficiale offerto da Skyrim.

In questo caso, però, Howard ha sottolineato in modo particolare il coinvolgimento di Bethesda. "È importante per noi non solo abilitare [il modding], ma anche esserne partecipi", ha dichiarato Howard. Bethesda vuole "rendere più facile il lavoro dei [modder], per far sì che questo non sia solo un hobby ma una carriera".

Non è chiaro esattamente quanto supporto darà la compagnia a Starfield e in che modalità, ma sarà probabilmente una parte importante degli sforzi del team di Starfield. Ovviamente i modder e più in generale i giocatori stanno già gioendo.

La speranza è che i molti pianeti presenti nel gioco diventino per i modder delle tele sulle quali dipingere e, tra alcuni anni, l'universo di Starfield si colmi di contenuti originali creati dagli utenti da istallare e scoprire semplicemente esplorando.

Ricordiamo anche che non ci saranno veicoli terrestri e pesca.